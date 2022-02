Iraanse man onthoofdt zijn 17-jarige vrouw en pronkt ermee op straat

Na de bloedige eremoord gaat er een schokgolf door Iran. Het meisje werd uitgehuwelijkt toen ze amper twaalf was. In het land gaan steeds meer stemmen op om vrouwen beter te beschermen tegen huishoudelijk geweld en de huwelijksleeftijd voor bruiden op te trekken.

In de video die viraal ging, is Sajjad Heydari lachend te zien terwijl hij over straat loopt met het hoofd van zijn vrouw Mona Heidari in zijn ene hand en een mes in de andere. De man had zijn zeventienjarige vrouw beschuldigd van overspel en vermoordde haar samen met zijn broer, meldt het Iraanse persbureau Isna. Het geweld vond plaats in Ahwas, de hoofdstad van de provincie Khoezistan in het noordwesten van het land. De man en zijn broer werden maandag gearresteerd.

Wettelijke dispensatie

Mensenrechtenactivisten roepen op om Iraanse vrouwen beter te beschermen en vragen een verhoging van de minimumleeftijd om te trouwen. Momenteel ligt die in Iran op dertien jaar voor meisjes en op vijftien jaar voor jongens. ‘Iemand werd onthoofd, haar hoofd werd in de straten getoond en de moordenaar was er trots op. Hoe kunnen we zo’n tragedie aanvaarden?’, schreef het hervormingsgezinde dagblad Sazandegi in een commentaarstuk. ‘We moeten iets doen zodat het aantal vrouwenmoorden niet blijft toenemen.’

Hoewel de Iraanse overheid wetsvoorstellen uitwerkt om huishoudelijk geweld aan te pakken, ‘voldoen die nog lang niet aan de internationale normen’, reageert de ngo Human Rights Watch. ‘Sommige vormen van gendergerelateerd geweld, zoals verkrachting binnen het huwelijk en kindhuwelijken, zijn nog altijd niet strafbaar in het land.’ Volgens Hadi Ghaemi, de directeur van het Center for Human Rights in Iran (ICHRI), zou ‘het onthoofde kindbruidje vandaag misschien nog in leven geweest zijn als de Iraanse regering wetten had uitgevaardigd tegen de wrede praktijk van het kindhuwelijk.’

Volgens de lokale media was het slachtoffer amper twaalf jaar toen ze trouwde, maar had haar vader een wettelijke dispensatie gekregen. Vier maanden geleden zou ze naar Turkije zijn gevlucht, maar haar vader zou haar overhaald hebben om terug te keren. Mona Heidari laat een zoontje van drie achter.