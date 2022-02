Komt er deze zomer een extra dag Gentse Feesten? ‘Er zal nog veel uitgezocht moeten worden’

Na twee verloren edities hopen enkelingen dat de Gentse Feesten deze zomer een dag langer mogen duren dan de traditionele tien dagen. Het stadsbestuur onderzoekt de vraag, ‘maar er zijn veel alsen’.

Vieren we deze zomer elf dagen lang Gentse Feesten? Wel als het van nachtburgemeester Edmond Cocquyt Junior afhangt. Dat werd donderdag duidelijk gemaakt met een gigantisch spandoek aan café Trefpunt. ‘Plus één dag extra, ter compensatie van twee gemiste Gentse Feesten’, luidt de boodschap.

‘We willen de maandag terug als elfde dag van de Feesten, ter compensatie van de twee edities die niet konden doorgaan’, zegt nachtburgemeester Cocquyt. ‘Tommorowland krijgt een extra weekend, dus waarom niet. We hebben wat in te halen. De Stad kan dat gewoon zelf beslissen, en ik moet de eerste Gentenaar nog tegenkomen die dat niet ziet zitten.’

De stad is het idee niet ongenegen. ‘Een extra dag Gentse Feesten? Dat gaan we zeker bekijken! Ik hoop in de eerste plaats dat de Feesten dit jaar wél kunnen doorgaan. Dat zou enorm veel deugd doen’, reageert burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op Twitter.

Ook zijn schepen van Feesten Bram Van Braeckevelt (Groen) is nog voorzichtig. ‘Mijn hart schreeuwt ja, maar mijn hoofd zegt dat we eerst rustig goed moeten nadenken’, reageert hij bij VRT.

‘Ik ga dit zeker onderzoeken, maar er zijn veel alsen: als de Gentse Feesten mogen doorgaan, en als we zo’n extra dag georganiseerd krijgen, dan vind ik zeker dat we dat verdiend hebben dit jaar na de gemiste voorbije edities. Maar er zal nog veel uitgezocht moeten worden, met de pleinorganisatoren, stadsdiensten, Ivago, politie… en ik wil ook luisteren naar de Gentenaars die in de feestzone wonen’, klinkt het nog.

Als de coronacrisis niet opnieuw roet in het eten gooit en de Gentse Feesten als vanouds kunnen plaatsvinden, dan zouden ze deze zomer van start gaan op vrijdag 15 juli, en duren tot zondag 24 juli - of wie weet, maandag 25 juli.