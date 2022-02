KBC keert ongezien superdividend uit na forse winstgroei

KBC Groep keert een brutodividend uit van 8,6 euro per aandeel. Het gaat om de grootste uitkering ooit. Wat niet naar de voorspelde faillissementsgolf ging, gaat nu naar de aandeelhouders én de staat.

De banksector is met een spectaculaire inhaalbeweging bezig wat betreft uitkering van dividenden aan de aandeelhouders. In 2020 legden centraal bankiers zeer strakke beperkingen op zodat banken grote buffers hadden om de coronacrisis op te vangen.

Maar met die coronacrisis valt het erg goed mee. Denk aan de faillissementsgolf die herhaaldelijk voorspeld werd en er nooit kwam. Of de ‘bankenbazooka’ van mee door de overheid gewaarborgde noodkredieten waar nauwelijks beroep op werd gedaan.

Banken legden ook massaal speciale buffers aan onder de vorm van hoge provisies om mogelijke kredietverliezen op te vangen. Afgelopen jaar konden banken het grootste deel van die buffers terugdraaien waardoor de winst fors steeg. Dat heeft in de kering met name een dubbel effect. Eerst een buffer aanleggen van 100 miljoen en een jaar later de buffer terugdraaien, is in de kering een winsttoename van 200 miljoen.

Dat is ook bij KBC Groep het geval, die afgelopen jaar na de winstcrash in 2020 nu zijn nettowinst ziet stijgen met 81 procent tot 2.614 miljoen. KBC verhoogt daarom zijn gewoon dividend over het afgelopen boekjaar naar 4 euro per aandeel en doet daar nog eens een superdividend bij van 4,6 euro per aandeel. Samen is dat 8,6 euro waarvan particulieren 2,58 euro aan de overheid afstaan en netto 6,02 euro overhouden.

Met andere woorden: het geld dat niet verloren ging in een faillissementsgolf die er niet kwam, komt nu bij de aandeelhouders en de overheid terecht.

Meer dividend dan winst

Opvallend is dat KBC meer winst uitkeert dan het afgelopen jaar boekte. Inclusief een coupon op een ander kapitaalinstrument keert KBC 139 procent van zijn winst uit. Als enkel naar het gewoon dividend wordt gekeken, wordt 66 procent uitgekeerd. Ook dat is al hoog naar de normen van KBC. De huisregel is om ‘minstens 50 procent van de winst’ uit te keren.

De resultaten over het vierde kwartaal liggen in lijn met wat analisten hadden verwacht. KBC scoort wel beter dan verwacht wat betreft rente-inkomsten, doordat de bank in Tsjechië zijn tweede thuismarkt heeft en in dat land de verstrakking van het rentebeleid al veel verder gevorderd is dan elders.

De nettorente-inkomsten van de groep stegen afgelopen kwartaal met 10 procent tegenover het vierde kwartaal van 2020.

Over het hele jaar boekte KBC min of meer stabiele nettorente-inkomsten. Volgens de bank was er druk op de marges op de kredietportefeuille. De werkingskosten van de bank gingen dan weer hoger. Dat was vooral in het vierde kwartaal zichtbaar. De kosten stegen in dat kwartaal met 10 procent tegenover het laatste kwartaal van 2020. Dat had te maken met hogere personeelskosten én de kosten verbonden aan de aftocht uit Ierland.