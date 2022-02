‘Vrijheidskonvooi’ wil Europese hoofdsteden blokkeren

De eerste ‘vrijheidskonvooien’ trekken richting Parijs en zouden maandag in Brussel willen aankomen. Ook elders in Europa zouden verschillende konvooien zich opmaken om naar onze hoofdstad af te zakken. Ze halen de mosterd bij de Canadese truckers.

De voornaamste eis van het konvooi is om de coronamaatregelen af te schaffen. Net zoals bij andere coronaprotesten stoot het CST, in Frankrijk zelfs een vaccinatiepas, het meest tegen de borst. Verder liggen bij de protestvoerders nog andere zaken op de lever die meer aan de bezorgdheden van gele hesjes doen denken. Die eisen gaan over koopkracht en hoge brandstofprijzen.

De eerste konvooien zijn vanmorgen, voornamelijk vanuit het zuiden van Frankrijk, vertrokken. De eerste stop voor hen is Parijs. Later zouden ze doorrijden naar Brussel, waar ze op maandag willen aankomen. In Brussel zouden konvooien uit heel Europa moeten toestromen. Momenteel is het onduidelijk hoeveel mensen met welke intenties naar de hoofdsteden afzakken. De politie van Parijs heeft de betoging alvast verboden. Er was ook niets aangegeven, melden ze. In dezelfde brief staan mogelijke sancties voor wie wegen bezet dat zijn onder meer twee jaar cel, een boete van 4500 euro en het rijbewijs afnemen.

Convois de véhicules à Paris : le préfet de Police prend un arrêté d'interdiction.

Tunnels afsluiten

Op sociale media zijn er alvast oproepen vanuit verschillende Europese landen te vinden. Ook vanuit Belgische steden zouden konvooien naar Brussel trekken. In Het Laatste Nieuws zegt advocate Carine Knapen van vzw Hands For Freedom dat er plannen zijn om twee tot vier weken in Brussel te blijven. Het jubelpark zou dan als verzamelpunt dienen. Op de app Telegram wordt gesuggereerd om ‘tunnels af te sluiten’ en ‘heel Brussel te bezetten’.

Foto: REUTERS

Franse media melden dat de Canadese vlag goed vertegenwoordigd is in de eerste konvooien. Het is een knipoog naar wat daar in de hoofdstad Ottowa gebeurt. Daar bezetten boze truckers al wekenlang de straten tegen de vaccinatieplicht voor truckers die de grens over moeten. De felle betoging heeft zich steeds meer ontpopt als het ‘ultieme coronaprotest’.