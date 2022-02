Weerbericht | Zwaarbewolkt en fris

Het wordt donderdag zwaarbewolkt met perioden van regen en met frissere temperaturen. De dagen daarna verwacht het KMI overwegend droog weer, maar vanaf zondag gaat het meer regenen.

Donderdag trekt een koufront langzaam vanaf de kust over ons land met perioden van regen, en lokaal soms matige regenval. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droog over de noordwestelijke landshelft. Het wordt frisser met maxima van 4 tot 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en 6 tot 8 graden elders.

Donderdagavond en -nacht blijft het in het noordwesten en het centrum zo goed als droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. Over de zuidoostelijke landshelft valt er in eerste instantie nog neerslag die boven ca. 400 meter geleidelijk overgaat in (smeltende) sneeuw met boven ca. 500 meter mogelijk enkele centimeter sneeuw tot gevolg. In de loop van de nacht wordt het daar dan ook droog met in de Ardennen aanvriezende nevel of mist. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +5 graden aan zee met in het centrum waarden rond het vriespunt. Het is dan uitkijken voor de vorming van rijm- en ijsplekken. De wind waait in het binnenland overwegend matig uit west tot noordwest. Aan zee wordt de westen- tot noordwestenwind vrij krachtig tot lokaal krachtig met rukwinden tot 50 km/h.

Vrijdag en zaterdag worden overwegend droog met zon en wolken, met maxima van 2 tot 7 graden en zaterdagochtend overal vriestemperaturen.

Vanaf zondag wordt het wisselvallig en winderig met perioden van regen en buien. Het wordt tijdelijk wat zachter.