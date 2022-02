Boeren trekken naar diepvriesgroentebedrijven voor eerlijke prijzen

Landbouworganisaties ABS en Boerenbond beginnen aan hun acties bij een aantal diepvriesgroenteverwerkers in West-Vlaanderen om betere prijzen te bekomen. Eerder overleg liep moeizaam.

De actie zal gespreid verlopen over verschillende locaties, allemaal in het zuiden van West-Vlaanderen waar heel wat grote diepvriesspelers (Ardo, Pasfrost, Greenyard,....) gevestigd zijn. ‘Per locatie zouden er toch zo’n honderd tractoren ter plaatse gaan’, verwacht Danny Metsu, ABS-voorzitter in Ieper. ‘De actiebereidheid is echt heel groot, de frustratie bij onze boeren zit diep.’ Mogelijk zal de tractorenactie de werking van de bedrijven hinderen, erkent hij, ‘maar als het niet lukt aan de onderhandelingstafel, is dit onze enige manier’.

In december en januari staan steeds de jaarlijkse contractonderhandelingen voor industriegroenten op de planning. De bedoeling is te komen tot een prijs die zowel de teler als de afnemer bevalt. Maar dit jaar lopen de onderhandelingen ‘allesbehalve goed’, zegt ABS. De telers kampen immers met sterk gestegen kosten -onder meer door de hogere prijzen voor energie en kunstmest- en willen die doorgerekend zien bij de afnemer.

Stijging van 10 à 21 procent

Maar de diepvriesgiganten zouden slechts in beperkte mate tegemoet willen komen. ‘Uit alle berekeningen blijkt dat er een kostprijsstijging tussen de 10 à 21 procent verwacht wordt, in functie van de teelt’, klinkt het bij de landbouworganisatie. In eerste instantie wilden de afnemers slechts drie procent meer betalen, met uitschieters van vijf procent voor sommige teelten. ‘Dat is ondermaats, want dekt zelfs de kosten niet’, aldus ABS, dat ‘meer respect en een eerlijk inkomen’ vraagt voor de boer.

Metsu waarschuwt dat dit conflict zelfs tot tekorten kan leiden. ‘Voor maïs en graan zijn de prijzen op dit moment wel goed, voor heel wat telers is de keuze dan snel gemaakt’, klinkt het.