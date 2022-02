Salvadoraanse vrij na 10 jaar in cel voor miskraam

In El Salvador is een vrouw die 10 jaar vastzat onder een strenge abortuswet vrijgelaten. Ze werd beschuldigd van het afbreken van haar zwangerschap nadat ze na een miskraam had gehad. Abortus is in alle omstandigheden illegaal in El Salvador.

In juni 2011 kreeg de toen 28-jarige Elsy - haar achternaam werd niet publiekelijk meegedeeld - naar alle waarschijnlijkheid een miskraam. De alleenstaande moeder zocht hulp. In plaats van medische hulp te krijgen, werd ze echter gearresteerd onder El Salvadors strenge abortuswet. Ze werd er van verdacht haar zwangerschap te hebben afgebroken. Volgens de burgergroep ‘la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto’ (de burgergroep voor de decriminalisering van abortus) kreeg Elsy geen juridische verdediging tijdens haar proces.

Elsy kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd wegens ‘doodslag met geweld’. Van de 30 jaar zat ze uiteindelijk 10 jaar uit. De vrouw werd woensdag herenigd met haar familie in Yayantique in het oosten van El Salvador.

‘We vieren dat Elsy is vrijgelaten na iets meer dan 10 jaar onterecht in de gevangenis te hebben gezeten’, aldus activiste Morena Herrera in een officiële verklaring. Ze is het hoofd van de burgergroep.

181 vrouwen

Abortus in El Salvador is sinds 1998 onder alle omstandigheden verboden, ook wanneer het leven van de moeder in gevaar is of wanneer er sprake is van incest of verkrachting. In 1999 veranderde het Zuid-Amerikaanse land zijn grondwet om menselijk leven vanaf het moment van conceptie te erkennen.

In de afgelopen 20 jaar heeft het Zuid-Amerikaanse land volgens activisten 181 vrouwen vervolgd onder de strenge abortuswet. ‘La Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto’ is erin geslaagd om sinds 2009 61 van hen vrij te krijgen. Alleen al sinds december 2021 zijn er vijf vrouwen vrijgelaten.

In november oordeelde het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens nog dat El Salvador de mensenrechten had geschonden van de Salvadoraanse vrouw Manuela. Die stierf in 2010 tijdens een gevangenisstraf van 30 jaar die ze kreeg opgelegd onder de Salvadoraanse abortuswet. Ze overleed aan niet-behandelde kanker.