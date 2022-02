De loonkosten in België stijgen weer sneller dan in de buurlanden. De marge voor loonsverhogingen de komende jaren smelt zo weg. Ook voor de regering-De Croo is dat slecht nieuws.

In de periode van 2020 tot eind dit jaar zullen de lonen in België met 8,8 procent gestegen zijn, tegenover 7,6 procent voor Duitsland, Frankrijk en Nederland. De loonkosten­handicap is in die ­‘coronajaren ...