Starbucks ontslaat in VS personeel dat zich wil organiseren

De Amerikaanse keten van koffiebars Starbucks heeft zeven personeelsleden van een bar in het Amerikaanse Memphis aan de deur gezet. De zeven wilden aansluiten bij de vakbond Starbucks Workers United (SWU), meldt de organisatie dinsdag (lokale tijd).

Het bedrijf verwijt hen de interne regels overtreden te hebben door vanuit de bar, en buiten de werkuren, interviews te geven aan journalisten, aldus SWU in een persbericht. Maar eigenlijk, meent de vakbond, gaat het om ‘represailles’ omdat ze probeerden een werknemersorganisatie op te richten. De zeven maakten deel uit van een comité dat dit initiatief leidde.

‘Het gaat hier duidelijk om een poging van Starbucks om op te treden tegen zij die strijd voeren voor een vakbond in het bedrijf en andere personeelsleden af te schrikken’, aldus teamleider Nikki Taylor.

De vakbond stapt nu naar het overheidsagentschap dat bevoegd is voor de toepassing van het arbeidsrecht in de VS, de National Labor Relations Board (NLRB).

In Buffalo, een stad vlakbij de grens met Canada, keurde een meerderheid van het personeel van twee Starbucks-vestigingen enkele weken terug de oprichting van een vakbond goed. Dat was een primeur voor de keten. Personeel van meer dan 50 Starbucks-bars in de Verenigde Staten probeert nu aan te sluiten bij de vakbond.

Starbucks had in aanloop naar de stemming in Buffalo de zware middelen ingezet om de oprichting van een vakbond te vermijden, door kaderleden naar de regio te sturen en tegenprocedures op te starten bij de NLRB.