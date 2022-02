Salah Abdeslam ‘durfde zich niet te laten ontploffen’

Salah Abdeslam, de enige overlevende van het commando dat verantwoordelijk was voor de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft woensdag tijdens het proces in Parijs gezegd dat hij die avond op het laatste moment had besloten zijn bommengordel niet te laten afgaan omdat hij twijfelde.

‘Ik ben niet de enige (van de beschuldigden, red.) die het had over terugkrabbelen, we hebben al verschillende mensen horen zeggen: “ik kan dit niet, ik ben van gedachte veranderd’”, antwoordde Abdeslam. En volgens Abdeslam was er een reden voor zijn twijfels. ‘De mensen die daar op de terrassen zaten (...) Ik ging zelf geregeld naar dat soort trendy cafés. Ik trok een hemd aan, ik droeg parfum, dus om dan naar zo’n café te gaan om...’, viel hij even stil.

Over kandidaat-zelfmoordterroristen zei hij: ‘Er komt onvermijdelijk een moment dat je tegen jezelf zegt: “doe ik het of doe ik het niet?”, je blaast jezelf niet zomaar op.’

Of de rechtbank zal geloven wat hij zegt, is twijfelachtig. De bommengordel van Abdeslam werd na de aanslagen van Parijs teruggevonden in een publieke vuilnisbak. Uit het onderzoek bleek dat hij defect was. Toen Abdeslam na de aanslagen terug naar Brussel reed samen met Hamza Attou en Mohammed Amri vertelde hij hen ook dat zijn bommengordel defect was en dat hij zich daarom niet had kunnen opblazen. Ook tegen Mohamed Abrini vertelde hij later hetzelfde. In een tekst die later gevonden werd op de computer van de terroristen van Brussel en Zaventem en die geschreven was door Abdeslam verklaarde hij eveneens dat zijn bommengordel in Parijs defect was.

Maar aan de Belgische onderzoeksrechter zei hij kort na zijn arrestatie dan weer wel dat hij op het laatste moment had besloten zich niet op te blazen.

In het begin van zijn verhoor woensdag voor het bijzondere hof van assisen in Parijs had Abdeslam gezegd: ‘Ik heb niemand gedood en ik heb niemand verwond. Zelfs geen schrammetje.’

‘Ik heb niemand pijn gedaan’, zei Abdeslam. ‘Je kan de mensen die niemand hebben gedood niet veroordelen alsof we de leiders van Islamitische Staat zijn.’