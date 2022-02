Klacht ’t Scheldt tegen Lachaert onontvankelijk

Een spitsvondige redenering draaide uiteindelijk op niets uit. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert was wel degelijk onschendbaar.

Het leek een loophole in de door de Grondwet vastgelegde par­lementaire onschendbaarheid. Het parlementaire jaar start de tweede dinsdag van oktober. Elk jaar bepaalt een koninklijk besluit wanneer de zitting van het voorgaande jaar eindigt. Logischerwijze is dat de dag voordien. Gert Van Mol, de man achter de webstek ’t Scheldt, redeneerde dat een politicus op die ene dag ­tussen sluiting en start politiek schendbaar was. Dus dagvaardde hij vorig jaar op 11 oktober (net op die bewuste dag) Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert rechtstreeks.

De rechtbank volgt die redenering niet. Volgens haar was het altijd de ‘bedoeling van de koning’ om de sluiting van het ene jaar en de opening van het volgende ‘naadloos’ in elkaar te laten overgaan. Zij verwerpt het geponeerde idee dat het KB de dag voor de opening om middernacht ingaat. Op geen ­enkel moment konden Van Mols ­advocaten een bewijsstuk aan­leveren waaruit blijkt dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever was om jaarlijks de ­parlementaire onschendbaarheid gedurende een dag op te ­heffen. Volgens de rechtbank impliceert deze redenering een ­‘belangrijke uitholling’ van het parlementaire statuut.

De zaak ten gronde werd bijgevolg niet behandeld. Van Mol beschuldigde Lachaert van een ­inbreuk op het beroepsgeheim.