Opnieuw valt Marokkaans kind in waterput

Kort na het overlijden van kleuter Rayan (5) is in Marokko opnieuw een kleine jongen in een put gevallen en daarbij omgekomen. Dat hebben Marokkaanse media gemeld.

Dit keer ging het om Khalid, een jongen van 7 jaar met een handicap. Hij was even aan het toezicht van zijn ouders ontsnapt. De put waarin hij belandde, was zeker 40 meter diep. De jongen is verdronken.

De feiten vonden plaats op 7 februari in het dorpje Tiflet, op 500 kilometer vanwaar Rayan de dood vond. Khalid was al twee dagen vermist.

De Marokkaanse koning zou ook de ouders van Khalid hebben gecontacteerd, nadat hij eerder zijn steun heeft betuigd aan die van Rayan.