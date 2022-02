Nieuwe feestfoto brengt Boris Johnson alweer in verlegenheid

De Britse premier Boris Johnson is weer in verlegenheid gebracht door een feestje. Op een foto die de tabloid The daily mirror woensdag online plaatste, is de premier te zien met twee medewerkers en een fles ‘bubbels’.

Snacks, een ontkurkte fles en slingers. Het lijkt erop dat de kerstquiz, die volgens The daily mirror op 15 december 2020 plaatsvond, in opperbeste sfeer verliep. De premier is er te zien met twee naaste medewerkers. Op dat moment golden er echter strenge coronaregels. Bedrijven mochten geen kerstfeesten houden.

En zo wordt Boris Johnson opnieuw in verband gebracht met een feestje dat mogelijk zijn eigen regels overtreedt. Topambtenaar Sue Gray publiceerde al een erg kritisch verslag van de feestjes die er tijdens de coronaperiode in Downing Street 10 plaatsvonden. De politie voert onderzoek naar twaalf evenementen waar de regels mogelijk overtreden werden. Johnson was aanwezig op drie van die evenementen, maar de quiz op 15 december behoort daar niet toe.

EXCL: New bombshell image shows Boris Johnson with open bottle of bubbly at No 10 Christmas quiz https://t.co/2eK8mNvjdu — Pippa Crerar (@PippaCrerar) February 9, 2022

‘Dit lijkt verdacht veel op een van die kerstfeestjes waarvan hij zei dat ze nooit hebben plaatsgevonden’, merkte Labour-parlementslid Fabian Hamilton schamper op. Hij vroeg aan Johnson of dit geen deel zou moeten uitmaken van het politieonderzoek. Johnson had begrip voor de vraag, zei hij, maar Hamiltons bewering is ‘volledig onjuist’. Volgens de Britse premier heeft de politie de foto al onder ogen gekregen en besloten om er geen verder onderzoek naar te voeren.

Enkele uren voordat de foto verscheen, had Boris Johnson opnieuw benadrukt dat hij niet van plan is om op te stappen. Vorige week dienden vijf naaste medewerkers hun ontslag in nadat Johnson ook nog Labourleider Keir Starmer beledigd had. Bij de aanstelling van zijn nieuwe communicatiedirecteur zong de Britse premier naar verluidt ‘I will survive’. Eerder had hij zijn personeel al toegesproken met een citaat uit de Lion king: ‘Verandering is goed.’