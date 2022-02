Agenten vijf jaar na dodelijke achtervolging in verdenking gesteld

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel heeft in de zaak van Sabrina Bakkali en Ouassim Toumi drie agenten in verdenking gesteld. Het koppel stierf in 2017 tijdens een politieachtervolging.

De drie agenten zijn in verdenking gesteld voor de achtervolging en dood van Sabrina Bakkali en Ouassim Toumi op 9 mei 2017. Het gaat om de politiemensen die de achtervolging hadden ingezet en om de politieman die zijn voertuig dwars over de rijbaan had gezet.

Het stel had een snelheidsovertreding begaan en droeg niet het gepaste schoeisel op de motorfiets. Toen een politiewagen het einde van de Brusselse Baljuwtunnel versperde, botsten Bakkali en Toumi op de politieauto. Ze overleefden de klap niet.

Het parket had de buitenvervolgingstelling van de betrokken agenten gevraagd, maar op basis van het dossier ­besloot de raadkamer eerder al dat de agenten wél voor de rechtbank moesten verschijnen. Het parket tekende beroep aan. Ook de KI oordeelt nu dat de ingreep van de politie disproportioneel was.

Na een lange juridische strijd komt de familie zo een stap dichter bij de vervolging van de agenten. ‘De politie mag geen gevaarlijke achtervolgingen inzetten die mensenlevens in gevaar brengen voor verkeersovertredingen die met boetes gestraft kunnen worden’, zo laat de familie in een persbericht weten.

De KI beslist later nog of de drie agenten worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank.