Op nog geen week tijd zijn in de Alpen zeker veertien mensen omgekomen door lawines. In Oostenrijk telde men in die korte periode meer lawines dan ooit tevoren. Dat heeft te maken met het vrij uitzonderlijk seizoen, zegt Christophe Coppens van Sneeuwsport Vlaanderen.

In Zwitserland werd maandag een 51-jarige Belgische skiër bedolven onder de sneeuw. In Frankrijk kwamen twee jonge Nederlandse skiërs om het leven. In Oostenrijk vielen sinds vrijdag negen doden in de ...