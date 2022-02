Russische kunstschaatsploeg verwikkeld in mogelijke dopingzaak

Is een dopingzaak in de maak bij de Russische kunstschaatsploeg? Onder meer Kamila Valieva, de topfavoriete en concurrente van Loena Hendrickx, verscheen woensdag niet op training. Bovendien werd de medailleceremonie van de ploeg uitgesteld en wordt een precompetitietest in het Russische kunstschaatskamp onder de loep genomen.

Kamila Valieva, dé topfavoriete voor het goud in het individuele kunstschaatsen en dus de voornaamste concurrente van Loena Hendrickx, was woensdag niet te zien op de training. Nog een Russisch paar en een Russische kunstschaatser daagden niet op op het hen toegewezen tijdslot. En de medailleceremonie van het Russische kunstschaatsteam – de gemengde teamcompetitie vond plaats voor de individuele competitie – werd uitgesteld. De reden? Officieel worden er geen details vrijgegeven, en luidt de uitleg van het Internationaal Olympisch Comité dat er ‘juridische dingen’ moeten worden uitgeklaard. Het Russische nieuwsbureau Tass zegt dat het zo was gepland dat ze niet zouden trainen. Maar andere Russische kunstschaatssters trainden dan weer wel.

Het gaat volgens de olympische nieuwswebsite Inside The Games om een dopingzaak die onderzocht moet worden. Niet enkel tijdens maar vooral in de aanloop naar de Spelen ondergaan atleten dopingcontroles – buitencompetitiecontroles zijn nog steeds de efficiëntste manier om mogelijke dopingzondaars op te sporen. Er zouden onregelmatigheden zijn gebeurd met zo’n precompetitietest. ‘Dopinggevoelige’ atleten en landen worden daarbij nauwer onder de loep genomen, en Rusland, dat als land is geschorst en enkel mag deelnemen met ‘neutrale’ atleten, is daar een van. Over wie het gaat en wat de gevolgen zijn, is nog onduidelijk.