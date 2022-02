De olympische lijdensweg van Casey Dawson

Na een helse aanloop stond de Amerikaanse Casey Dawson dan toch aan de start van de 1.500 m. De schaatser moest 45 PCR-testen afleggen, kon pas 12 uur voor de start van de race landen en raakte zijn bagage kwijt, waardoor hij op geleende schaatsen moest starten.

Schaatser Casey Dawson haalde na alle mogelijke tegenslagen dan toch de start van de 1.500 meter, weliswaar op geleende schaatsen. De Amerikaan legde vorige maand een positieve coronatest af, waardoor hij vertraging opliep en zijn eerste wedstrijd miste.

Na 45 pogingen had hij eindelijk vier opeenvolgende negatieve tests, en vloog hij naar Peking om nog net te kunnen deelnemen aan de 1.500 meter. Maar de pech hield niet op voor de schaatser. Bij aankomst was zijn bagage nergens te bespeuren.

Op geleende ijzers

Zijn schaatsschoenen en pak staken gelukkig in zijn handbagage, maar zijn verschillende ijzers staken in de bagage die verdwenen was. De Letse Haralds Silovs, die dezelfde ijzers als Dawson gebruikt, hielp hem uiteindelijk uit de nood en leende een paar uit. ‘Ik kan niet dankbaarder zijn’, zei Dawson.

Dawson eindigde uiteindelijk voorlaatste, met alleen onze Belgische Mathias Vosté achter zich. Maar voor de Amerikaan was deelnemen al een overwinning op zich. ‘Ik ben vooral gelukkig om hier te zijn, want ik dacht echt dat het niet ging lukken’, aldus Dawson aan BBC, ‘Het was niet mijn beste race of resultaat, maar ik ben zo gelukkig om een olympiër te zijn.’