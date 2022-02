Hanne Desmet plaatst zich voor kwartfinales van 1.000 meter shorttrack na sterke race

Hanne Desmet plaatst zich als tweede in haar reeks voor de kwartfinales van de 1.000 meter shorttrack op de Olympische Winterspelen.

‘Het was een heel goede race, ik had een goed gevoel’, zegt Desmet in Het Nieuwsblad. ‘Ik voelde mij de hele tijd in controle. Ik zag dat mijn tegenstanders meer moeite hadden dan ik.’ Desmet reed een sterke wedstrijd en straalde vertrouwen uit. Na een geweldige inhaalbeweging nam ze de tweede plaats in, die ze niet meer losliet.

Meer zelfs, Desmet kwam maar enkele honderdsten tekort voor een reekswinst met een tijd van 1:27.836. Deze winst was voor de Canadese Courtney Sarault in 1:27.798. Achter Desmet finishten de Zuid-Koreaanse Kim A Lang (derde in 1:28.680) en de Japanse Yuki Kikuchi (vierde in 1:28.764).

‘Beetje geluk’

Desmet zorgde maandag met een vijfde plaats op de 500 meter voor een onverwacht resultaat. Ze werd de eerste Belgische shorttracker in een olympische finale. ‘Ik heb een heel goede 500 meter gereden voor mijn doen. Dat resultaat kwam er met een beetje geluk. Dat was leuk, maar vooral de manier waarop ik schaatste heeft vertrouwen gegeven. Ik ben fysiek erg goed in orde.’

De kwartfinale van de 1.000 meter wordt vrijdag gereden. Hanne Desmet neemt deze Spelen ook nog deel aan de 1.500 meter.