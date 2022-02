Salah Abdeslam: ‘Ik heb niemand vermoord en ik heb niemand verwond’

Salah Abdeslam, de enige overlevende zelfmoordterrorist van de aanslagen in Parijs, werd woensdag op het proces verhoord over de grond van de zaak. Hij benadrukte dat hijzelf niemand vermoord of zelfs verwond heeft.

‘Ik wilde hier vandaag zeggen dat ik niemand vermoord heb, en dat ik niemand pijn gedaan heb, zelfs geen schrammetje’, zei hoofdverdachte Salah Abdeslam woensdag op het proces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015, waarbij 130 mensen stierven en vele honderden gewond raakten.

Abdeslam, de enige overlevende van de tien zelfmoordterroristen die fatale nacht in Parijs, werd voor het eerst verhoord over de grond van de zaak, vijf maanden na de start van het proces, en schuwde geen provocerende taal. ‘Sinds het begin van deze zaak, is men blijven kwaadspreken over mij’, verklaarde de 32-jarige Fransman uit Molenbeek nog.

‘Ik stel vast dat in terrorismezaken zeer zware straffen worden opgelegd aan personen die soms niemand hebben gedood of verwond’, aldus Abdeslam die begrijpt dat justitie ‘een voorbeeld wil stellen’. Hij hoopt dat ze in de toekomst voor een andere boodschap gaan. ‘Wanneer een persoon zich in een metro of bus bevindt met een koffer met vijftig kilogram explosieven, en op het laatste moment beslist om niet door te zetten, dan zal die weten dat hij het recht niet meer heeft om dat te doen, want hij zal worden opgejaagd, opgesloten en vernederd, zoals vandaag met mij wordt gedaan.’

Tot op vandaag is niet helemaal duidelijk of Abdeslam die bloedige 13 november 2015 in Parijs heeft willen overleven. Hij droeg die avond net als de andere terroristen een bommengordel, maar het is mogelijk dat die defect was en dat hij zich daarom niet kon laten ontploffen. Maar evengoed is hij op het eind gewoon bang geworden.

Abdeslam zei nog dat hij in 2012 de Islamitische Staat is beginnen steunen, eerst vanop een afstand. ‘Ik zag hoe Bashar al-Assad (president van Syrië, red.) zijn mensen behandelde, kinderen doodde, onschuldige mensen. Ik steun de Islamitische Staat’, klonk het in de rechtszaal in Parijs. Abdeslam zei ook dat hij nooit naar Syrië ging, al was het wel ‘in zijn gedachten opgekomen’. Zijn trouw aan IS dateert van begin 2015, toen zijn broer terugkeerde uit Syrië. Bij de start van het proces in september liet hij daar al weinig twijfel over bestaan. ‘Ik ben een strijder van IS’, klonk het toen.