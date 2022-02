Poetins superjacht gaat op de vlucht voor sancties

Het luxejacht van Poetin keert huiswaarts. Hoewel het nog voor werken in Duitsland lag, moet het spoedig koers zetten richting Rusland. Poetin wil vermijden dat hij z’n ‘Graceful’ verliest bij westerse sancties in het Oekraïneconflict.

Het zijn lang niet alleen oorlogsschepen en fregatten waar de Russische president van droomt. Ook z’n eigen megajacht Graceful ligt hem nauw aan het hart. Volgens het Duitse Kieler Nachrichten verliet het de Hamburgse haven onder begeleiding van een kleinere boot. Via de Baltische staten zou het momenteel terug naar Rusland varen. Het jacht moet tijdig in Russische wateren terechtkomen. Poetin vreest dat hij het jacht kan kwijtspelen wanneer het westen een resem sancties uitvaardigt tegen hem en zijn entourage. Dat schrijft het Duitse boulevardblad Bild. Die potentiële sancties hebben alles te maken met de hoog oplopende spanningen in de Oekraïnekwestie.

Graceful geldt als een van de meest luxueuze jachten ter wereld. Het indrukwekkend vaartuig rolde in 2014 van de band bij de Russische bootbouwer Sevmash. Het is 82 meter lang, ongeveer 2800 ton zwaar en kan achttien knopen snel varen. De bouwkosten worden geschat op 87 miljoen euro. Wanneer het volledig gebruikt wordt, kunnen er twaalf gasten en veertien bemanningsleden meevaren.

Zwemmen of dansen

Volgens de website Superyachtfan heeft het megajacht binnenin een zwembad van vijftien meter lang. Als Poetin meer zin heeft om te dansen dan te zwemmen, kan het zwembad overkapt worden en dienen als dansvloer. Mooie salons, een fitnessruimte, een glazen lift en een plaats om je helikopter te parkeren maken van Graceful een van de meest luxueuze jachten ter wereld.

Maar zelfs een luxeboot blijft van geen kwaaltjes gespaard. Daarom was het jacht sinds september voor herstellingswerken in Hamburg. De Duitse firma Blohm+Voss is verantwoordelijk voor het onderhoud en interieur van de boot. Recent vernieuwden ze de twee balkons en ook de motor moest onder handen genomen worden.

Dolfijnen spotten met Loekasjenko

Graceful is geliefd decor wanneer Poetin graag geziene gasten ontvangt. De Finse president Sauli Niinistö mocht in de zomer van 2018 een eindje meevaren op de Zwarte Zee toen ze samen enkele diplomatieke aangelegenheden moesten regelen.

Recent mocht de Wit-Russische dictator Loekasjenko aan boord komen. De twee aten er samen uitgebreid, bespraken geopolitieke kwesties, maar namen ook de tijd om samen dolfijnen te spotten.

Dat Poetin wat luxe kan verdragen, is publiek geheim. ‘Hij is verzot op luxe’, stelt de geduchte oppositieleider Aleksej Navalny. Bij zijn terugkomst in Rusland na zijn vergiftiging, lanceerde hij met z’n team een YouTube-video met daarin ‘het grootste geheim van Poetin’. Daarin was een luxeresort, 39 keer zo groot als Monaco, te zien. Compleet met een ijshockeyzaal, wijngaarden en een casino. Hij beschuldigt Poetin ervan dat zijn luxeleventje frauduleus meegefinancierd wordt. Poetin ontkende dat hij het luxeresort zou bezitten.