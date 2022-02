Magnetische storm kost SpaceX tot veertig satellieten

Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk schat dat tot 40 van de 49 satellieten die het op 3 februari lanceerde zullen opbranden in de atmosfeer. Kort na lancering kwamen ze aan de rand van de dampkring in een geomagnetische storm terecht.

SpaceX meldt dat de verloren satellieten geen gevaar vormen en dat er geen brokstukken op aarde zullen neerkomen. De 49 satellieten zouden deel gaan uitmaken van het Starlink-netwerk van het bedrijf, gebruikt om internetverbindingen aan te bieden. SpaceX heeft eerder al ongeveer 2.000 van die satellieten gelanceerd.

Op 4 februari, de dag na de lancering van de 49 satellieten, kwamen ze in een geomagnetische storm terecht. ‘Zo’n storm leidt tot opwarming en een hogere atmosferische dichtheid op de hoogte waarop we de satellieten los laten’, verklaart het bedrijf in een mededeling.

Het bedrijf brengt de satellieten met een raket naar een hoogte van 210 kilometer boven de aarde. Dat is relatief laag. De dampkring van de aarde gaat daar langzaam over in de oneindige luchtledigheid van het heelal. Van daaruit klimmen ze zelf nog een stukje, tot ze in een baan om de aarde terechtkomen. Dat doet SpaceX zodat eventuele defecte satellieten niet als eeuwig ruimteafval in een baan om de aarde belanden.

Door de storm bereikten tot 40 van de 49 satellieten die baan om de aarde echter niet. Ze werden terug de atmosfeer in getrokken, waar ze opbranden. Het bedrijf maakt zich sterk dat er geen botsingsgevaar is met andere satellieten.