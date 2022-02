Protesten tegen grensoverschrijdend gedrag aan universiteit: ‘Wij eisen nultolerantie’

Eerst UGent, dan VUB en nu ook KU Leuven. Naar aanleiding van de getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteiten organiseren studenten een protest op 15 februari. ‘We willen een einde maken aan grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld’, zegt een van de organisators.

Afgelopen weken hebben meerdere studenten uit verschillende universiteiten en hogescholen melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag aan hun instelling. De studenten hadden door de aanpak van hun universiteit het gevoel dat ze niet werden gehoord.

Maandag schreef deze krant dat dit ook het geval was aan de KU Leuven. ‘De procedures om klachten te melden en aan te pakken zijn te traag en ontoereikend. Vaak durven slachtoffers niet eens melding te maken’, zegt Anaïs Stals, organisatrice van de betoging in Leuven. ‘De KU Leuven moet werk maken van een veilige omgeving die grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik effectief en tijdig aanpakt.’

Aan de Vrije Universiteit Brussel werd een hoogleraar archeologie ontslagen, na minstens twintig verschillende meldingen. ‘Al in 2010 kwam er een melding, waar toen niets mee is gedaan’, zeggen de organisators van het protest op de VUB. ‘Toen de zaak in 2020 na nieuwe rapporteringen opnieuw aan het rollen ging, leidde dat dan toch tot het ontslag van de man.’

‘De VUB communiceerde niet over zijn ontslag. Meer nog: de universiteit probeerde de slachtoffers het zwijgen op te leggen. We willen onze steun betuigen aan alle slachtoffers en voor eens en voor altijd een einde maken aan grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld’, klinkt het nog.

Ook aan de UGent zijn er in 2020 achttien gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld. Het gaat over incidenten tussen personeelsleden en studenten, maar ook over problemen onder studenten of personeelsleden. In 2021 is dat aantal licht toegenomen.

Vorige week kwam aan het licht dat een studente twee jaar wachtte op antwoord nadat ze melding had gemaakt van een ongepaste opmerking van een doctoraatsassistent. ‘Wij eisen een externe tuchtcommissie zodat collega-professoren elkaar niet langer kunnen beschermen’, reageerde de Gentse vzw Meldet. ‘Wij eisen een nultolerantie voor seksuele intimidatie en machtsmisbruik aan de UGent. Wij eisen een universiteit die onze integriteit beschermt.’

In Brussel vindt het protest plaats op de VUB-campus om 13 uur. In Gent aan de Stadshal om 18.30 uur. En in Leuven om 13 uur op het Ladeuzeplein.