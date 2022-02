Drie nieuwe experten aangesteld in Congo-commissie

Er komen drie nieuwe experts in de Congo-commissie van het parlement. Zij moeten het parlement nu verder adviseren over de omgang met het Belgisch koloniaal verleden.

Concreet gaat het over Prof.Dr. Valérie Rosoux (UCL en onderzoeker verbonden aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek). ‘Zij heeft ruime ervaring op het vlak van internationale verzoeningsprocessen, en maakte deel uit van de eerste tienkoppige expertengroep van de commissie’, legt de voorzitter van de Bijzondere Commissie ‘Congo-Koloniaal verleden’ Wouter De Vriendt (Groen) uit.

De tweede expert is de Congolees Olivier Kambala. Hij is gespecialiseerd in internationaal strafrecht en transitional justice. Hij heeft 17 jaar internationale ervaring rond herstel, verantwoordelijkheid en verzoening. Dat deed hij onder meer bij de VN en allerhande internationale organisaties.

De laatste nieuwe expert is Prof.Dr. Tom Ruys van de Universiteit Gent. Hij is specialist internationaal publiekrecht. ‘Hij doceert onder meer internationaal recht en internationale geschillenbeslechting. Ook is hij advocaat aan de balie van Brussel. Hij publiceerde onder meer over staatsaansprakelijkheid en internationale sanctieregimes’, zegt De Vriendt.

‘Het zijn stuk voor stuk experten in hun vakgebied, perfect geplaatst om onze commissie te begeleiden in onze moeilijke en delicate opdracht’, reageert De Vriendt. ‘De groep is bovendien voldoende heterogeen om de parlementsleden vanuit verschillende invalshoeken te inspireren.’