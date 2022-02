Fifi maakt plaats voor Luna en Max

Vorig jaar werden in Vlaanderen 113.000 honden geregistreerd in de hondendatabank DogID. Dat is een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2020. Uit de databank blijkt ook dat Luna en Max de populairste hondennamen zijn.

In Vlaanderen werden vorig jaar bijna 113.000 honden aangemeld. Dat is het hoogste cijfer sinds de opstart van de databank in 1998. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) woensdag. De totale teller van het aantal geregistreerde honden staat daarmee op 1.378.400.

Sinds 1998 geldt er een identificatie- en registratieplicht voor honden. Alle honden dienen gechipt te worden en geregistreerd te zijn voor ze verhandeld worden. Die registratie gebeurt via het officiële platform DogID.

Dit zijn in theorie alle levende honden in Vlaanderen, want normaal gezien moeten baasjes ook steeds het overlijden van hun hond aangeven, al gebeurt dat niet altijd. Volgens DogID moesten eigenaars vorig jaar afscheid moeten nemen van bijna 15.000 viervoeters.

In 2021 werden 169 honden gestolen en liepen 381 honden verloren. Volgens het kabinet-Weyts gaat dat cijfer jaar na jaar in dalende lijn. Sinds 2015 is het aantal verloren honden met liefst 55 procent afgenomen. Dat is volgens de minister een van de voordelen van de registratie. ‘Zo kan men makkelijker jouw hond terugvinden wanneer hij weggelopen of gestolen is, maar kan de overheid de hondenhandel ook beter controleren’, aldus Weyts.

De meest geregistreerde hond vorig jaar was de straathond (9.842), gevolgd door de chihuahua (7.016) en de border collie (5.896). Bij de teefjes was Luna de meest gegeven naam (557 keer), gevolgd door Mila (361) en Nala (357). Bij de mannetjes spant Max de kroon (420 keer). Jack (298) en Milo (266 keer) vervolledigen de top 3.