Meisje van 15 verkracht en voor dood achtergelaten in Herstal

In Herstal, in de Waalse provincie Luik, is zaterdagochtend een meisje van vijftien halfnaakt en zwaargewond teruggevonden. Een verdachte zou opgepakt zijn. Dat schrijft de Waalse krant SudInfo.

Het waren wandelaars die zaterdagochtend omstreeks 7.20 uur het meisje vonden langs de kant van de weg. Het meisje van 15 jaar was zo goed als naakt en was bewusteloos. Ze bloedde ook zwaar. De wandelaars konden de hulpdiensten bellen en bedekten haar met een deken in afwachting van de politie.

In het ziekenhuis kwamen artsen ook tot de vaststelling dat het meisje zwaar dronken was en meerdere malen verkracht was. Ze had ook duidelijk verschillende klappen gekregen. Enige tijd was ze in levensgevaar, maar na een operatie verbeterde haar toestand.

Volgens SudInfo werd er een verdachte geïdentificeerd en werd hij ook al opgepakt.