De haven van Antwerpen heeft een Europese primeur: een drone die automatisch boven het havengebied cirkelt en continu beelden doorstuurt via het 5G-netwerk. De haven zet de drone in eerste instantie in om drijfvuil op te sporen, maar het toestel kan ook dienen voor inspecties en beveiliging. ‘Uit de dokken wordt jaarlijks zo‘n vijftig ton afval gehaald’, zegt Piet Opstaele, innovatiemanager bij Port of Antwerp. ‘Los van de belasting op het milieu berokkent dat ook schade aan schepen.’