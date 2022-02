Studio 100 grijpt naast radiolicentie

Studio 100, het bedrijf van Hans Bourlon en Gert Verhulst, krijgt geen plek op de FM-band. De commerciële zenders Q, Joe en Nostalgie behouden hun radiolicentie, zo heeft de Vlaamse regering beslist. ‘We bekijken welke verdere stappen we kunnen nemen’, reageert Bourlon.

Er waren vier kandidaten voor drie beschikbare plaatsen op de FM-band. De Vlaamse regering heeft na het wikken en wegen van het aanvraagdossier besloten om alles bij het oude te houden. De commerciële radiozenders Q, Joe (beide DPG Media) en Nostalgie (Mediahuis) behouden hun vergunning. Studio 100, dat een nieuwe radiozender wilde lanceren, moet die plannen (tijdelijk) opbergen.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zegt dat er niet over één nacht ijs is gegaan met de toewijzing van de licenties, die gelden voor een periode van vijf jaar, eventueel verlengbaar met drie jaar. De minister geeft aan dat er een belangrijke extra was toegevoegd aan erkenningscriteria, namelijk het digitale aspect. ‘FM is een eindig verhaal, DAB+ en digitale radio is de toekomst’, aldus minister Dalle.

Hij benadrukt ook de objectiviteit en grondigheid van de vergunningsprocedure. ‘De DPG-merken scoren uitstekend met 94 procent voor Q en 92 procent voor Joe, Nostalgie scoort 80 procent, Spring (het dossier van Studio 100, red.) 75 procent. Het waren allemaal goede dossiers, de drie beste hebben het gehaald, maar de vierde was ook een goede kandidaat’, onderstreept Dalle. ‘Alle vier de kandidaten hebben aangetoond dat het hen menens is met het digitale aspect, dat maakt dat ik denk dat we vandaag hoopvol kunnen zijn dat we met de drie erkende zenders de digitale trein niet gaan missen’, klinkt het nog.

Minister Dalle benadrukt dat de aanvraagdossieren ‘niet beoordeeld werden op hoe ze vandaag radio maken, maar hoe ze de toekomst zien’. ‘Ook Spring heeft getoond dat ze sterke ambities hebben rond audio en radio, ik hoop dat daar nog veel moois van kan komen. We hebben getracht met deze methodiek een beslissing te maken in belang van de luisteraar, en we zijn tevreden over de manier hoe het is gelopen’, besluit hij.

Ontgoocheling bij Studio 100

‘We zijn uiteraard erg ontgoocheld met deze beslissing want we zijn ervan overtuigd dat we op alle fronten een sterk, vernieuwend en heel goed onderbouwd dossier hebben ingediend’, reageert Studio 100-topman Hans Bourlon op de beslissing. ‘We gaan nu de uitslag en de puntentelling grondig en gedetailleerd analyseren. We bekijken welke verdere stappen we nog kunnen nemen.’

Voor de toewijzing van de radiolicenties bekendgemaakt werd, vertelde Bourlon in De ochtend nog wat voor radiozender hij met Spring voor ogen had. Op de zender zou de helft van de tijd gepraat worden. Het moest een mix van actua en amusement worden, met een eigen nieuwsdienst. Maar Bourlon herhaalde ook dat Studio 100 zonder FM-licentie niet zou doorzetten met zijn plan. ‘Digitaal initiatief nemen is economisch niet rendabel. Zestig procent van de mensen luistert nog naar FM. Een nieuw merk lanceren moet je op FM doen.’

‘We zijn tevreden dat er ruimte blijft op de FM-band voor elk type radio’, reageert Katia Segers, professor mediastudies aan de VUB en Vlaams Parlementslid voor Vooruit. ‘Hopelijk bergt Studio 100 zijn ambitieuze radioplannen alsnog niet op. Radicaal kiezen voor DAB+ zou net een boost kunnen geven aan digitale radio in Vlaanderen. Studio 100 zou perfect kunnen aansluiten bij het consortium Digitale Radio Vlaanderen en hier zelfs een belangrijke trekker in kunnen zijn.’

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv en streaming bij DPG, is uiteraard ‘bijzonder tevreden’ met de nieuwe licenties voor Q en Joe. ‘De voorbije jaren hebben we al heel veel geïnvesteerd in de digitalisering van het medium radio. De toekomst van radio is sowieso digitaal, maar iedereen begrijpt hoe belangrijk een FM-frequentie is om die digitale omslag succesvol te kunnen maken’, klinkt het in een persbericht.