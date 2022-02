Veel lage wolken, in het noorden lokaal motregen

Woensdag wordt het snel overal droog. Het blijft zeer zacht bij maxima van 7 of 8 graden op het reliëf tot 12 graden in Laag- en Midden-België. Dat meldt het KMI woensdag.

Woensdag start met veel lage wolken en in het noorden lokaal wat motregen, maar al vrij snel verschijnen er brede opklaringen ten zuiden van Samber en Maas. Later op de dag is dat in andere regio’s ook het geval, maar elders kan de bewolking wel hardnekkig zijn, zeker in het uiterste noorden van het land.

Tegen de avond wordt het droog en wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en, vooral aan de grens met Nederland, veel lage wolkenvelden. De bewolking neemt ’s nachts opnieuw toe en tegen de ochtend bereikt een regenzone ons land via de kust. De minima flirten met het vriespunt op de Ardense toppen, liggen rond 5 graden in het centrum en 7 graden in het noordwesten.

Een koufront trekt donderdag langzaam over ons land. Dat geeft in de meeste streken aanleiding tot zwaarbewolkt weer met regen. In de loop van of op het einde van de namiddag wordt het geleidelijk droog over de noordwestelijke landshelft. Het wordt frisser dan de voorbije dagen bij maxima van 6 tot 8 graden .

Vrijdagochtend is het wisselend bewolkt met lokaal enkele buien. Nadien is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden op de Ardense hoogten en 6 à 7 graden in Laag- en Midden-België.

Zaterdag wordt het, na een koude nacht met wijdverspreide vorst, vrij zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima tussen 2 of 3 graden in de Ardennen en 6 graden in Laag- en Midden-België.

Zondag is het eerst droog met nog kans op opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking alsmaar toe, gevolgd in de namiddag door regen vanaf het westen. We halen maxima van zo’n 4 à 5 graden in de Hoge Venen tot 8 of 9 graden in het centrum.