Labour-leider omsingeld door protesteerders die controversiële uitspraken Johnson echoden

Labour-leider Keir Starmer werd maandagavond nabij het Britse parlement omsingeld door verschillende anti-vaxdemonstranten. Parlementsleden leggen de link bij eerdere uitspraken van premier Boris Johnson over Starmer.

De Britse Labour-leider Keir Starmer en zijn collega David Lammy moesten maandag onder politiebegeleiding weggehaald worden van bij het parlement in Londen. De politici waren omsingeld door verschillende anti-vaxdemonstranten die Starmer een ‘verrader’ noemden en ‘Jimmy Saville’ riepen. Saville is een oud-BBC-presentator die decennialang kinderen misbruikte.

Parlementsleden leggen de link met eerdere uitspraken van premier Boris Johnson. Toen Starmer vorige week de sombere toekomst van de premier schetste, replikeerde Johnson bits dat Starmer als hoofd van het openbaar ministerie ‘vooral journalisten had vervolgd en niet Jimmy Savile’. Zijn uitspraken zorgde vorige week al voor controverse in de Britse politiek, maar Johnson weigerde zijn woorden terug te nemen en zich te verontschuldigen. Hij zei alleen dat hij die opmerking ­anders had bedoeld.

Geen excuses

Na het voorval met Starmer en Lammy maandag riepen verschillende parlementsleden Johnson nogmaals op zich te distantiëren van zijn uitspraken van vorige week en zich te verontschuldigen. Lammy stelde onder meer dat het geen verrassing is dat ‘de criminelen die geloven in complottheorieën (...) de laster herhaalden die we vorige week van Boris Johnson hoorden’.

De premier heeft echter nog excuses aangeboden. Wel veroordeelde hij het gedrag van de demonstranten dat hij ‘ronduit schandalig’ noemde. ‘Het intimideren van onze volksvertegenwoordigers in welke vorm dan ook is onaanvaardbaar. Ik dank de politie voor de snelle reactie’, klonk het ook.

Aan The Guardian lieten verschillenden Labour-bronnen weten razend te zijn om wat er met Starmer en Lammy is gebeurd. ‘Boris Johnson en zijn kabinet kozen ervoor om bij de honden te gaan liggen, en nu zitten ze allemaal onder de vlooien’, zei een Labour-bron aan de Britse krant.

Ook niet iedereen binnen Johnsons entourage kan de uitspraken smaken. Vijf topmedewerkers van de premier dienden al hun ontslag in naar aanleiding van de controverse.