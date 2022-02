Leuven stelt plannen voor Vaartkom voor: meer groen, terrasjes en een zwemvijver

Na een intensieve ontwerpwedstrijd, waarbij Leuvenaars meerdere keren hun mening en input konden bezorgen, en een positieve beoordeling door de jury waarin ook uitgelote inwoners zaten, heeft het stadsbestuur het project nu gegund aan het ontwerpteam rond Tractebel.

‘We zullen nu starten met de heraanleg van de beide oevers’, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). ‘Ook de kop zal een volledige verandering ondergaan. Vandaag ziet die er oud en industrieel uit, maar dat wordt echt een groene plek. Het wordt een verkeersveiligere plaats waar je kan genieten van water en zon.’

Ook de zogeheten staart, waar de Vaart de bocht maakt richting Mechelen, verandert. ‘Daar komt een groene heuvel van drie meter hoog met een mooie flank naar het zuiden gericht. Daar kan je op zitten, zonnen en genieten van het water. Er wordt een informele tribune ingebouwd, wat ons de kans geeft om een podium op het water te bouwen’ , zegt Vansina.

Op basis van de feedback van de Leuvenaars, integreerde het ontwerpteam meer bomen en groenvakken op het Victor Broosplein. Na verder onderzoek bleek een natuurlijke zwemvijver mogelijk in de Vaartkom. Het ontwerp is herwerkt naar zo’n zwemvijver, waar grote rietvelden en waterplanten het water zuiveren en een zeventigtal mensen per keer kunnen zwemmen. Het zwemwater is volledig afgescheiden van het vaartwater.

‘Als je daar ook nog het Sluispark bijneemt, zal je op termijn een prachtige groene locatie hebben in onze stad’, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

Dat de kosten al oplopen tot 12,3 miljoen euro, ziet oppositiepartij N-VA niet zitten. ‘Buurtbewoners verzamelden 800 handtekeningen tegen het zwembad’, kaart fractieleider en gemeenteraadslid Lorin Parys aan. ‘Het stadsbestuur legt dit opnieuw gewoon naast zich neer. Dit project was initieel begroot op 5 miljoen euro, dan op 11 en intussen op 12 miljoen euro nog voor de eerste spade in de grond is gestoken.’ (mdt)