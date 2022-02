Nachtleven gooit op 18 februari deuren weer open

Wat het Overlegcomité vrijdag ook ­beslist, 90 procent van de discotheken is van plan volgende week weer te openen.

Een volledige lijst willen ze niet vrijgeven, maar vanochtend om 9 uur kondigt ‘90 procent van de discotheken en uitgaansgelegenheden’ op hun websites evenementen aan . De sector wacht niet op het Overlegcomité dat vrijdag plaatsvindt. De verwachting is dat de coronabarometer op oranje zal springen. De besmettings- en ziekenhuiscijfers gaan de goede kant uit.

In dat geval mogen de discotheken weer open, zonder sluitingsuur. Waarom dan dit statement twee dagen voordien? ‘Wij willen zekerheid, de voorbije weken was er zoveel onduidelijkheid. Zelfs als de barometer naar oranje gaat, weten we niet zeker wanneer we open kunnen. We kunnen niet langer wachten. Ons indoorseizoen loopt van oktober tot april. Als we dit voorjaar nog open willen, moet het nu’, zegt Steven Van Belle van discotheek de Fuse in Brussel.

De uitgaanssector is een van de sectoren die het hardst getroffen is door de pandemie. Discotheken zijn in België de voorbije twee jaar amper zeven weken open geweest. ‘Het water staat aan onze lippen’, aldus Van Belle. Hij benadrukt dat de sector afkerig staat tegenover testen aan de inkom. ‘We hebben het in november een week geprobeerd en de conclusie is dat het absoluut niet werkbaar is.’

De sector stuurde een persbericht uit, zonder een exhaustieve lijst van de deelnemende discotheken. Van Belle maakt zich sterk dat de actie breed gedragen is. ‘Alle grote spelers doen mee: de Versuz, het Kompas, Radar, de Fuse, de Mirano’, zegt Van Belle. ‘Er is overleg geweest met de concertzalen. Zij volgen onze actie en zijn blij dat we de druk opvoeren. Dat is ook goed voor hen, maar zij bevinden zich in een moeilijkere positie. Velen krijgen, bijvoorbeeld, subsidies.’ Van Belle benadrukt wel dat de sector blijft overleggen met politici. ‘We zijn bereid om te onderhandelen. Maar een krachtig signaal is nodig: de heropening moet er heel snel komen.’