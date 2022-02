Amerikaanse luchtmacht moet 230 miljoen dollar betalen aan nabestaanden schietpartij

Devin Kelley, de schutter die in 2017 in totaal 26 dodelijke slachtoffers maakte bij een schietpartij in een kerk, had eigenlijk helemaal geen wapenvergunning mogen hebben. De Amerikaanse luchtmacht had een veroordeling van de oud-militair niet doorgegeven, waardoor hij probleemloos wapens kon kopen voor zijn aanval. Als compensatie moet het leger daarom nu 230 miljoen dollar, omgerekend 202 miljoen euro, uitbetalen aan de nabestaanden

Dat heeft de rechter in San Antonio beslist. Kelley was al in 2012 veroordeeld voor huiselijk geweld, toen hij nog op een luchtmachtbasis woonde. Dat leverde hem oneervol ontslag en een veroordeling tot een jaar opsluiting op. Maar het leger verzuimde het om Kelleys naam door te geven aan de federale autoriteiten. Zo werd hij niet opgenomen in de centrale database voor mensen met een criminele voorgeschiedenis, en kon hij wel nog wapens kopen.

Devin Kelley schoot in november 2017 in de kerk van Sutherland Springs 23 gelovigen dood, vermoordde nog twee anderen buiten de kerk en zijn 26ste slachtoffer stierf in het ziekenhuis. Hij pleegde daarna zelfmoord. Wellicht had hij de kerk als doel gekozen omdat zijn ex banden had met die parochie.

Het wapen dat hij gebruikt zou hebben voor zijn schietpartij kocht hij al in 2016. Hij kocht het in een winkel in San Antonio, Texas, nadat hij er slaagde voor de vereiste ‘background check’, een controle die ervoor moet zorgen dat mensen met een crimineel verleden geen wapen kunnen verkrijgen. De luchtmacht had dat eigenlijk moeten verhinderen, besluit de rechter nu dus.