‘Discreet meldsysteem’ voor onveilige situaties op de trein in de maak

Er komt een discreet meldingssysteem voor wie zich op de trein onveilig voelt, maar niet in staat is te bellen. Dat heeft minister van Mobiliteit Gilkinet dinsdag in de Kamer verklaard. Wat dat systeem concreet zal inhouden, staat nog niet vast.

Dat zei minister Georges Gilkinet (Ecolo) tijdens een kamerdebat over een recent incident waarbij een studente op een avondlijke trein tussen Diest en Brussel door verschillende dronken mannen werd lastiggevallen. Het meldingssysteem zou binnen een jaar actief moeten zijn.

Frank Troosters (Vlaams Belang) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) polsten bij de minister naar zijn plannen om dergelijke incidenten tegen te gaan. Gilkinet veroordeelde elke vorm van agressie, intimidatie of lastigvallen van reizigers, treinpersoneel of medewerkers van Securail. ‘Net als comfort, stiptheid en frequentie, is veiligheid cruciaal voor elke reiziger en elke spoorwegwerknemer’, aldus Gilkinet.

Vandenbroucke vroeg concreet naar de mogelijkheid om zaken te melden via sms of Whatsapp. Sinds vorig jaar is dat in Nederland mogelijk. NMBS onderzoekt de best practices in het buitenland om te achterhalen hoe noodoproepen in onveilige of gevaarlijke situaties het best beantwoord worden.

Veiligheidstools

In de toekomst zal het platform Security Operations Center van NMBS ook noodoproepen ontvangen via sms en Whatsapp. Over een jaar moet dat systeem in werking treden. ‘De principiële beslissing is genomen’, bevestigde Gilkinet. Intussen zal de NMBS het noodnummer 0800/30230 vaker en zichtbaarder tonen, ook op de treinen. Het nummer is de klok rond bereikbaar.

Daarnaast wordt gewerkt aan structurele oplossingen. Het gaat om de hervorming van de rondzendbrief over de organisatie van de spoorwegpolitie, de reorganisatie van Securail met aanwervingen van agenten, preventiecampagnes en betere registratie en follow-up van klachten. Ook de digitalisering van veiligheidstools staat op de agenda.

De NMBS blijft inzetten op de rol van de treinbegeleider, extra patrouilles van Securail op bepaalde (vroege en late) treinen en camera’s bij nieuwe treinen.