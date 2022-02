Zaakvoerders van ontruimde assistentiewoningen Geraardsbergen blijven in de cel

De zaakvoerders van de assistentiewoningen in Geraardsbergen, waar donderdag zeventien bewoners geëvacueerd werden omdat ze in erbarmelijke omstandigheden woonden, blijven in de cel. De raadkamer in Oudenaarde heeft dinsdag de aanhouding van de 49-jarige Stefaan P. en zijn 37-jarige echtgenote bevestigd.

Het gerechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een aantal klachten bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die had de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen gelast met een onderzoek naar Residentie Beauprez en residentie De Kloef in Geraardsbergen. De twee instellingen worden uitgebaat door Stefaan P. en zijn echtgenote.

Uit controles van de Vlaamse zorginspectie bleek dat in Residentie Beauprez ouderen verbleven die niet zelfredzaam waren en dat de zorg duidelijk onvoldoende was. De erkenning voor het uitbaten van een assistentiewoning werd eind juni 2021 ingetrokken, maar het verblijf maakte een doorstart als cohousingsproject Alegria. Residentie Senior Resort De Kloef heeft wel nog een erkenning voor het uitbaten van assistentiewoningen, maar staat op de zwarte lijst van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De doorstart in het cohousingsproject Alegria betekende volgens de zorginspectie weliswaar een daadwerkelijke stopzetting van de assistentiewoningen, maar omdat de bewoners gewoon overgenomen werden uit de vroegere werking, bleef opvolging noodzakelijk. De autonomie en zelfstandigheid van de bewoners moest blijvend opgevolgd worden, stelde het verslag van de laatste inspectie op 23 juli 2021, maar dat gebeurde niet.

Donderdag opgepakt

De inval van de politie donderdag moest nagaan op welke manier de inwoners verzorgd werden. In het cohousingsproject Alegria werden vijftien ouderen aangetroffen die niet zelfredzaam waren, in residentie De Kloef twee.

De twee uitbaters werden donderdagmorgen opgepakt. Ze verbleven een nacht in de cel en werden vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hen liet aanhouden. Het parket specificeert de tenlasteleggingen niet, maar het gaat om feiten met betrekking tot de leefomstandigheden en het gebrek aan zorg.

De raadkamer heeft nu beslist dat het koppel een maand langer in de cel moet blijven. De advocaten van de verdachten hebben nog niet beslist of ze in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent.