Lot vier Belgen onduidelijk na IS-aanval op Syrische gevangenis

Er zaten ook vier Belgen opgesloten in de gevangenis in de Syrische stad Hasakah, die op 20 januari door de terreurgroep Islamitische Staat werd bestormd. Dat bevestigt het federaal parket. De Belgische autoriteiten weten niet waar ze zich op dit moment bevinden.

De Belgen zaten opgesloten in de gevangenis in Hasakah, in het noordoosten van Syrië, toen de terreurgroep Islamitische Staat er een grootscheepse aanval op inzette. Dat gebeurde op 20 januari. De vier maakten deel uit van een groep van twaalf foreign terrorist fighters die de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hadden opgesloten in de semiautonome regio Rojava.

‘We wachten nog op betrouwbare en bevestigde informatie van onze Belgische en buitenlandse partners over de status van de vier mannen.’ Dat meldt het Ocad, het cöordinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, aan Le Soir. ‘Het is een oorlogsgebied, informatie analyseren neemt dus tijd in beslag.’

In de gevangenis van Hasakah bevonden zich voor de aanval tussen de 3.500 en 5.000 strijders van IS uit meer dan twintig landen. Tientallen jihadisten konden ontsnappen tijdens de aanval, waarbij ook meer dan 300 doden vielen. Het ging om de grootste operatie van IS sinds de val van het kalifaat in 2019.