Terwijl Nederland triomfeert, zit er geen top tien in voor Bart Swings op 1.500 meter en wordt Mathias Vosté allerlaatste

Bart Swings is op de Winterspelen 13de geworden op de 1.500 meter. De Leuvenaar reed in Peking een tijd van 1:45.82. Daarmee was hij bijna drie seconden trager dan winnaar Kjeld Nuis, die zijn titel verlengt in een olympisch record, voor zijn landgenoot Thomas Krol. Mathias Vosté had een slechte dag en werd allerlaatste op de ‘middenafstand’ met 1:49.93.

Voor Swings is de 1.500 meter altijd de afstand om zijn ‘snelheid te testen’. Zijn opening was niet denderend, pas de 26ste tijd op 29 deelnemers, en dus was het werken geblazen voor de Leuvenaar. Uiteindelijk werd het dankzij een goeie slotronde een 13de plaats, op 2.61 van winnaar Nuis.

De Nederlander kroonde zich vier jaar geleden tot olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter, maar kon zich op die eerste afstand niet plaatsen voor Peking 2022. Bovendien moest hij het de voorbije twee seizoenen haast altijd afleggen tegen zijn landgenoot Krol. Tot Nuis, die de Nederlandse vlaggendrager was, op het EK goud pakte. Nu was hij weer sneller dan zijn grote rivaal. Krol had een olympisch record neergezet met 1:43.55, maar Nuis ging nog eens 34 honderdsten sneller.

??? | Olympisch record voor Nuis! ??



Twee olympische records in een paar minuten. Is deze rit genoeg voor goud? ??



?? Iedere minuut zie je op discovery+ pic.twitter.com/6tHokDwaoa — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 8, 2022

Mathias Vosté was ontzettend ontgoocheld nadat hij dinsdag als laatste over de meet was gekomen op de 1.500 meter snelschaatsen. De 27-jarige Bruggeling bleef lang na de race in tranen zitten op het middenplein, compleet gedesillusioneerd.