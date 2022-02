Voorlopig laatste fase boostercampagne gaat in: 200.000 uitnodigingen op komst, maar niet voor jongeren

Vaccinatiecentra kunnen vanaf vandaag mensen met een verminderd immuniteitsstelsel uitnodigen voor een vierde prik. Ook tieners kunnen vanaf deze week hun boosterprik halen. Maar voor die laatste groep volgt geen officiële uitnodiging. ‘Ze kunnen best de Facebookgroep van hun vaccinatiecentrum in het oog houden.’

200.000 landgenoten met een verminderde immuniteit worden vanaf vandaag uitgenodigd voor een vierde coronaprik. ‘Voor hen is dat eigenlijk de boosterprik, want de eerste drie prikken vormen voor hen de basisvaccinatie’, verduidelijkt Carmen De Rudder, woordvoerder van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). De uitnodigingen worden op dezelfde manier verstuurd als de voorgaande vaccinaties: per brief via hun e-box en vervolgens via een brief in de brievenbus.

‘Het gaat over de mensen die in het najaar als eerste een derde prik kregen omdat ze met een verminderde immuniteit kampen door bijvoorbeeld een kankerbehandeling.’ Afhankelijk van het centrum zullen ze een vaccinatiemoment aangeboden krijgen of zullen ze er online zelf eentje moeten kiezen.

‘Voor de rest van de bevolking is er nog geen beslissing over de vierde prik’, zegt De Rudder. ‘Voor de ouderen hebben we begin januari een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, maar daarop hebben we nog geen antwoord gekregen. Dat komt omdat er toen verschillende adviesvragen werden ingediend, ze zijn er dus nog volop mee bezig.’

Boosterprik voor tieners

Voor de boosterprik bij 12- tot 17-jarigen kwam de Hoge Gezondheidsraad twee weken geleden wel met een antwoord. De Raad wacht liever het advies af van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Toch kunnen de tieners vanaf deze week een boosterprik krijgen, als ze dat wensen. ‘Er zijn wel enkele zaken aangepast tegenover de vorige twee prikken. De 16- en 17-jarigen moeten ook de toestemming krijgen van hun ouders. Dat moeten ze aangeven op een formulier dat staat op www.laatjevaccineren.be’, zegt De Rudder. Het officiële formulier moet ingevuld worden voor elke tiener die een boosterprik wil, of de ouders meegaan naar het vaccinatiecentrum of niet.

De jongeren krijgen ook geen officiële uitnodiging. ‘De organisatie gebeurt zeer lokaal. Het zijn de vaccinatiecentra die laten weten wanneer jongeren zich kunnen laten boosteren. De jongeren kunnen het best de Facebookpagina en de website van hun vaccinatiecentrum in het oog houden’, raadt De Rudder aan.

Einde financiering

Dat zowel kwetsbare landgenoten als tieners vanaf deze week een prik krijgen, zal volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid geen probleem zijn voor de vaccinatiecentra. ‘Enkele vaccinatiecentra hebben al voldoende vaccins op voorraad, bij andere moet dat nog geregeld worden’, zegt Ria Vandenreyt. ‘We verwachten geen stormloop van 12- tot 17-jarigen aangezien de vaccinatie op vrijwillige basis gebeurt.’

Hoe het met de vierde prik zit voor de rest van de bevolking is volgens Vandenreyt nog niet duidelijk. ‘De financiering van de centra loopt eind april af en we werken nu al op een lager pitje. We moeten nog bekijken wat we in de zomermaanden en het najaar doen.’ De definitieve beslissing ligt bij de Vlaamse regering.