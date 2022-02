Hier spreken we Nederlands en English tegelijkertijd

Het is iets dat veel liefhebbers van De Standaard tegen de borst stuit: altijd weer dat Engels in de krant. En dan valt het in de krant nog mee want als u even op straat rondloopt vallen de ‘oh my gods’ niet te tellen. Om van de woorden S H I T en F * C K nog te zwijgen. Wouter Deprez had het erover met zijn zoon en merkte dat onze taal vol buitenlandse leenwoorden zit. Maar waar een beetje Duits of Latijn behoorlijk indrukwekkend overkomen is al dat Engels voor sommigen misschien een piece of cake maar voor de meesten een worst case scenario.