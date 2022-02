Non vergokt 835.000 dollar schoolgeld en krijgt jaar cel

Een 80-jarige non is tot een jaar cel veroordeeld in de Verenigde Staten omdat ze 835.000 uit de schoolkas had gestolen. Ze gebruikte het geld om luxevakanties en haar voorliefde voor gokken te betalen. ‘Ik heb gezondigd, ik heb de wet overtreden en ik heb geen excuus’, zei de non in de rechtbank.

De tachtigjarige zuster stond 28 jaar aan het hoofd van de katholieke privéschool St. James in Torrance, in de staat Californië. Toen Mary Margaret Kreuper ruim zestig jaar geleden toetrad tot de orde van de Zusters van de Heilige Jozef van Carondelet, had ze de gelofte van armoede afgelegd. Toch verduisterde ze jarenlang geld om haar dure voorliefdes te financieren. ‘Een schending van mijn geloften, de wet, en bovenal het heilige vertrouwen dat zo velen in mij hadden gesteld’, vertelde ze berouwvol aan de rechter.

‘Geweldige lerares’

De fraude werd ontdekt tijdens een audit, maar de directie probeerde die te verdoezelen door belastende documenten te vernietigen. Toen de zuster op het matje werd geroepen bij het aartsbisdom van Los Angeles, klaagde ze dat priesters beter betaald worden dan nonnen en zei ze dat ze een loonsverhoging verdiende. In de rechtbank pleitte haar advocaat schuldig en vroeg hij dat zijn cliënt haar straf mocht uitzitten in het klooster waar ze woont sinds de fraude in 2018 werd ontdekt.

De rechter stond naar eigen zeggen voor een dilemma: sommige ouders en leerlingen hebben de voormalige schooldirectrice vergeven, anderen eisten vergelding voor de diefstal van schoolgeld dat ze gebruikte om naar Las Vegas en Lake Tahoe op vakantie te gaan. ‘God weet hoe lang ik niet goed geslapen heb’, zei de rechter, terwijl hij de eis van de aanklagers voor een gevangenisstraf van twee jaar afwees.

De rechter vond dat hij Kreuper niet zomaar kon veroordelen voor ‘het ergste wat ze in haar leven heeft gedaan’. Volgens hem was de vrouw ook ‘een geweldige lerares’ geweest gedurende de 62 jaar dat ze non is. ‘Daar mag je trots op zijn’, zei hij tegen haar. ‘Maar ergens onderweg ben je het spoor volledig bijster geraakt, en ik denk dat je dat begrijpt. Tenminste dat hoop ik.’

‘Extreem choquerend’

Met het gestolen geld had tien jaar lang het schoolgeld betaald kunnen worden voor veertien leerlingen, pleitten de aanklagers. Oud-leerling Julija Garunkstis ging naar St. James van 2005 tot 2014. Zij getuigde over de angst die Kreuper de kinderen inboezemde wanneer ze zich misdroegen. ‘Dat ze geld van mijn ouders en de ouders van klasgenoten gebruikte voor haar eigen vertier, is extreem choquerend. Hierdoor krijg ik een afkeer van de katholieke kerk.’