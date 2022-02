Dertien arrestaties in Antwerpen tijdens huiszoekingen in terreurdossier rond jihadistische propaganda

Bij een grote politieoperatie in Antwerpen zijn dinsdagochtend dertien vermoedelijke leden van een terroristische groep opgepakt. Ze zouden jihadistisch propaganda verspreid hebben.

Zowat honderd speurders van de federale gerechtelijke politie vielen dinsdagochtend binnen op dertien adressen in de regio Antwerpen, onder meer in Borgerhout, Hoboken en Borsbeek. ‘De huiszoekingen werden door een onderzoeksrechter bevolen in het kader van dossier bij het federaal parket wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep’, bevestigt het federaal parket.

Onder meer op verschillende plaatsen in Borgerhout werden huiszoekingen gedaan. Op de dertien plaatsen werden evenveel verdachten opgepakt. Zij zullen later vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. ‘De Antwerpse groep kwam in beeld binnen het salafistisch jihadistisch milieu en het doel van deze actie was om de activiteiten van deze groep verder in kaart te brengen’, aldus het federaal parket. Dat wil verder geen commentaar geven op de politieactie.

Potentieel nieuwe Sharia4Belgium

De groep zou zich beziggehouden hebben met het verspreiden van salafistisch-jihadistische propaganda via sociale media. Het zou onder meer gaan om opruiende taal en antiwesterse propaganda. De speurders vreesden dat de groep, onder leiding van een van verdachten die vandaag werd opgepakt, een potentieel ‘nieuwe Sharia4Belgium’ zou kunnen worden.

Volgens onze informatie zouden bij de verdachten verschillende mannen zijn die eerder ook al in beeld kwamen tijdens onderzoeken rond terrorisme. Een van hen werd in 2015 als minderjarige onderschept op weg naar Syrië, hij werd uiteindelijk als meerderjarige berecht in Antwerpen en kreeg een straf met uitstel.