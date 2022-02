Peter Thiel verlaat Meta voor Trump-campagne

Peter Thiel, de medeoprichter van Paypal en supporter van ex-president Donald Trump, verlaat de raad van bestuur van Meta, het bedrijf boven Facebook. Thiel was een van de eersten om Facebook te financieren.

Het socialemediabedrijf, dat in de herfst omgedoopt werd tot Meta, maakte maandag bekend dat Thiel niet langer in de raad zal zetelen. Sinds 2005 had hij er deel van uitgemaakt. Amerikaanse media melden dat de investeerder zich wil concentreren op zijn steun aan de campagne van Republikeinse pro-Trump-kandidaten bij de midterm-verkiezingen in november.

Mark Zuckerberg, de oprichter en baas van Meta, zegt ‘diep erkentelijk te zijn voor wat hij heeft gedaan voor ons bedrijf. Hij heeft in ons geloofd toen niemand anders in ons geloofde. Hij leerde me veel over business, economie en de wereld.’

Eerste homo

De miljardair Peter Thiel verwierf zijn rijkdom met het betaalplatform Paypal. Hij investeerde onder meer in Airbnb, Affirm, Stripe en SpaceX. In 2016 steunde hij Trump – een opmerkelijke affiliatie in een zeer Democratische regio als San Francisco. Thiel gaf hem 1,25 miljoen dollar en werd de eerste openlijk homoseksuele spreker op een Republikeinse conventie.

Thiel is ook de sterke man achter het omstreden bedrijf Palantir, dat software maakt die enorme hoeveelheden data samenbrengt om er patronen in te zoeken. Palantir werkt onder meer voor de CIA, politiediensten en de Amerikaanse immigratiedienst ICE.