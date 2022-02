Zwaarbewolkte zeer zachte dag

Het is dinsdag zwaarbewolkt met bij momenten wat lichte regen of motregen. In het noordwesten van het land is het droger met geleidelijk meer opklaringen. Het is zeer zacht bij maxima van 6 graden in de Ardennen tot 12 graden in het noordwesten. Er staat een matige, en aan zee eerder vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft de bewolking overheersen. De kans op wat lichte regen blijft bestaan, alsook de kans op een slecht zicht op sommige plaatsen in de Ardennen. Hier en daar is een opklaring niet uitgesloten. De minima variëren tussen 3 graden in Hoog-België en 8 graden in Laag- en Midden-België bij een meestal matige zuidwestenwind.

Woensdag blijft het droog, op een spatje regen na over het noorden van het land. We starten de dag met veel lage wolken, maar geleidelijk ontstaan er bredere opklaringen, vooral in het zuidoosten. Het blijft zacht bij maxima van 6 tot 8 graden in de Ardennen en 11 graden in centrum van het land. De zuidwestenwind waait matig in het binnenland en soms vrij krachtig aan zee, en wordt naar de avond toe zwak.

Donderdag trekt een neerslagzone vanaf de kust het land binnen. Dit gaat gepaard met veel wolken en regen. ‘s Avonds en ‘s nachts neemt de neerslag een winters karakter aan op het reliëf. Het wordt opnieuw frisser bij maxima van 4 tot 7 graden en een zwakke tot meestal matige zuidwestenwind, die ruimt naar het westen tot noordwesten.