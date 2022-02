Kind dat niet zindelijk is, kan toch klaar zijn voor school

Zeven op de tien kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool gaan, zijn al zindelijk. Drie op de tien zijn dat nog aan het leren, blijkt uit een bevraging.

Zowel ouders als begeleiders in de opvang en onthaalouders vinden dat zindelijk worden deel uitmaakt van de ontwikkeling van een kind, en dat ze samen hun schouders onder de ‘potjestraining’ moeten zetten, als hun kind daar ‘rijp’ voor is. Het ene kind is daar nu eenmaal wat sneller in dan het andere.

• Zindelijkheid is ook een pedagogische kwestie

Veel ouders zeggen dat ze wat meer info zouden willen over wanneer met de potjestraining gestart kan worden. Ouders van kinderen die naar de opvang gaan, krijgen van daaruit meestal het signaal dat hun kind er klaar voor is. Tegen 2,5 jaar zijn zeven op de tien kinderen zindelijk, net op tijd dus om naar de kleuterschool te gaan. Drie op de tien ouders zijn dan nog volop met die training bezig. Slechts 3,5 procent van de ouders heeft nog niets ondernomen. Dit alles blijkt uit een onlinebevraging van bijna 6.000 ouders met kinderen tussen 1,5 en 3,5 jaar, door het Steunpunt Welzijn en Gezin, in opdracht van minister Wouter Beke (CD&V).

Twee op de drie ouders vinden dat het hun taak is om hun kind zindelijk te krijgen voor de eerste schooldag. Een op de drie ouders vindt dat het kind ook naar school kan als het nog niet zindelijk is – een meerderheid van de kinder­begeleiders in de opvang is het daarmee eens. Ook kinderen die nog niet zindelijk zijn, kunnen al klaar zijn voor school. Onthaalouders zeggen vaker dat het kind dan beter nog niet de overstap naar school zou maken.

Uroloog Piet Hoebeke (UGent ) concludeert dat het kleuteronderwijs meer handen verdient om de zindelijkheidstraining op school voort te zetten. ‘Het laatste dat we willen is dat peuters geforceerd getraind worden, want dan kunnen er blaasfunctiestoornissen ontstaan die een langdurige impact hebben op ouders en kinderen en die vaak intensieve behandeling vragen en dus ook een extra kostprijs.’