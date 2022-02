Audi stopt met kleine wagens en gaat voor luxesegment

De tijd van de kleine ­wagens bij Audi is voorbij. De autobouwer wil ­inzetten op ­grotere luxemodellen met ­hogere marges.

Audi wil zijn kleinere automodellen in de toekomst opgeven en meer inzetten op luxewagens. Dat heeft de topman Markus ­Duesmann ­gezegd in de Duitse zakenkrant Handelsblatt. ‘Concreet hebben we beslist om de A1 niet meer te bouwen, en ook van de Q2 komt er geen opvolger meer.’

De directie van het moeder­bedrijf Volkswagen heeft opnieuw vastgelegd waarvoor de verschillende merken moeten staan. ‘Ook Audi als ­premium­merk hebben we daarbij geher­positioneerd’, zegt Duesmann. ‘We zullen ons ­modelaanbod naar beneden beperken en naar boven uitbreiden.’

Als nieuwe vlaggenschip werkt Audi momenteel aan een volledig elektrische luxesedan met een ruim interieur, een nieuwe batterij en nieuwe software. ‘We zitten op schema en zullen het model in 2025 rijklaar hebben’, zegt ­Duesmann.

Net zoals veel concurrenten ­gebruikt VW de schaarse computerchips waar het de hand op kan leggen liever eerst voor de winstgevende, vaak luxueuzere modellen. Die zijn meer in trek op de belangrijke Chinese markt. ‘Binnen het concern proberen we het gezamenlijke resultaat veilig te stellen. Daarom geven we de voorkeur aan modellen met hogere winstmarges’, aldus Duesmann

Audi heeft in ons land een fabriek in Vorst. Die kreeg in 2018 de ­primeur voor de productie van Audi’s eerste volledig elektrische wagens (de e-tron, en sinds 2019 ook de e-tron Sportback). In november bevestigde Duesmann dat de Q8 e-tron, een nog grotere elektrische SUV, vanaf 2026 in Vorst van de band zou rollen .