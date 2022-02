Olie aangespoeld op verschillende Belgische stranden

Foto: IF

Vooral op de stranden van Middelkerke en Bredene werden bolletjes stookolie gevonden. De bron van de vervuiling is nog niet gevonden.

De brandweer en Civiele Bescherming zijn ter plaatse om de omvang van de vervuiling vast te stellen. Wat wel duidelijk is, is dat verschillende badsteden getroffen zijn. Dat melden onder meer burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Middelkerke en Bredene zouden het ergst getroffen zijn, in Oostende, Wenduine en De Haan werden ook stukjes stookolie gevonden. ‘De stukjes zijn ongeveer zo groot als een duim’, zegt gouverneur Decaluwé.

Momenteel wordt nog gezocht naar de oorzaak van de vervuiling. Wel kan na een controlevlucht van het Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) boven zee al worden uitgesloten dat het om recente vervuiling gaat. ‘Vermoedelijk gaat het om historische vervuiling. Met andere woorden stukjes die al op de bodem van de zee lagen en door het stormweer van de afgelopen periode nu aanspoelen. Er zijn stalen naar het labo gebracht. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen’, aldus Decaluwé.

Commandopost

Ondertussen is in de brandweerkazerne van Oostende een commandopost opgericht. Zo schrijft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter. ‘Ik word in real time op de hoogte gehouden van de omvang van deze vervuiling en verdere aanpak. Brandweer, Civiele Bescherming, politie, defensie en de crisiscellen evalueren de situatie’, klinkt het.

Dinsdagochtend, na hoog water, starten de betrokken diensten met de opkuis. Tegen de middag zou alles volledig moeten zijn opgeruimd. Tot die tijd worden wandelaars (met honden) aangeraden om de stranden niet te betreden.