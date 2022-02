LUCA School of Arts zet docent op non-actief na geruchten grensoverschrijdend gedrag

De Brusselse school heeft een docent op non-actief gezet na geruchten over grensoverschrijdend gedrag bij een vorige werkgever. Dat schrijft Bruzz en bevestigt LUCA-woordvoerder Henk Vermeulen aan Belga.

‘De docent is via een normale rekruteringsperiode in de zomer bij ons aangesteld’, legt Vermeulen uit. ‘Door de omstandigheden van corona begon het met online lessen en niet met fysieke lessen. In het najaar kregen we berichten dat er bij zijn vorige werkgever in Engeland sprake was van grensoverschrijdend gedrag.’

De LUCA School of Arts is meteen met die info aan de slag gegaan door de docent in kwestie en zijn vorige werkgever te contacteren en enkele procedures op te starten. De feiten werden toen ontkend. De geruchten bleven aanzwellen en kwamen vrijdag in de media terecht. De druk werd daardoor te groot.

‘Toen al werd er beslist dat de man geen les meer zou geven en is hij op non-actief gezet’, verduidelijkt Vermeulen.

Van concrete meldingen binnen LUCA School of Arts heeft de woordvoerder nog geen weet, maar het is wel mogelijk dat er bij de meldpunten al berichten zijn binnengekomen over de kwestie. De situatie van de docent binnen de school wordt nu verder onderzocht.