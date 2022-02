Boris Johnson zingt ‘I will survive’ voor nieuwe communicatiedirecteur

Guto Harri, de nieuwe communicatiedirecteur van Boris Johnson, zegt dat de Britse premier ‘I will survive’ van Gloria Gaynor zong bij zijn aanstelling.

Guto Harri, die eerder al voor Johnson werkte toen die burgemeester van Londen was, werd aangenomen nadat enkele topmedewerkers van de premier hun ontslag hadden ingediend. In een interview met de nieuwswebsite Golwg360 omschrijft Harri zijn ontmoeting met Johnson afgelopen vrijdag.

‘Ga je het overleven, Boris?’, vroeg de nieuwe communicatiedirecteur, waarop Boris Johnson de hit van Gloria Gaynor inzette. ‘Hij nodigde me uit om you’v got all your life to live te zingen en hij antwoordde I’ve got all my love to give.’

Na hun pleziermoment hadden de twee een ernstig gesprek over de regeringscrisis. ‘Negentig procent van ons gesprek was heel ernstig, maar hij blijft een pleziermaker. Hij is niet de duivel zoals sommigen hem voorstellen.’

In het interview zegt Harri ook dat Johnson ‘geen complete clown is’. ‘Hij is erg sympathiek.’

De woordvoerder van Boris Johnson wil weinig kwijt over het gesprek van de premier met zijn nieuwe communicatiedirecteur en of ze het liedje hebben gezongen. ‘Ik ga niet in op de details van een privégesprek. Maar zoals je wet, het zijn oude collega’s.’

Boris Johnson ligt - ook binnen zijn eigen partij - onder vuur na onthullingen over lockdownfeestjes die tijdens de coronacrisis plaatsvonden in zijn ambtswoning.