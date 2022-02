Chimpansees behandelen wonden met insect

Moeders die de pijn doen verdwijnen met een kusje, dat kennen we. Een chimpanseemoeder die een vliegend insect uitsmeert over de wonde van haar zoon, dat kenden we nog niet. Daar zijn vandaag voor het eerst een video en een wetenschappelijke studie over verschenen.

‘In de video zie je chimpanseemoeder Suzee naar de gekwetste voet van haar zoon Sia kijken. Het lijkt wel alsof ze zich afvraagt wat ze kan doen. Dan kijkt ze op, ziet een insect voorbijvliegen, en vangt het’, beschrijft evolutionair biologe Alessandra Mascaro. Vervolgens steekt de moeder het insect in haar mond en smeert het uit over de wond. Zusje Sassandra kijkt geïnteresseerd toe.

Empathie

Mascaro kon het bijzondere moment meer dan twee jaar geleden filmen. Ze helpt als vrijwilliger bij het Ozouga Chimpanzee Project in het Gabonese Nationaal Park Loango, in West-Afrika. Dat hadden de onderzoekers in de zeven jaar dat ze de groep chimpansees bestudeerden nog nooit gezien. Maar tijdens de vijftien maanden na die eerste observatie slaagde het team erin nog 76 soortgelijke scènes te observeren.

De chimpansees in Loango behandelen dus wel vaker wonden met insecten, bij zichzelf én bij anderen. Volgens de onderzoekers is dat in de eerste plaats een bewijs dat de dieren empathie voelen voor elkaar. Ze willen nu nagaan welke chimpansees de techniek toepassen bij welke soortgenoten, en wat dat betekent voor de sociale dynamiek van de groep.

Zelfmedicatie bij dieren

Ze willen ook het gebruikte insect identificeren. ‘Bij mensen vinden veel insectensoorten een toepassing als geneesmiddel. Uit studies blijkt dat ze werkzaam kunnen zijn tegen virussen, bacteriën en parasitaire wormen’, aldus cognitief biologe Simone Pika, verbonden aan de universiteit van Osnabrück en Mascaro’s supervisor in Loango. Een andere piste is dat het insect een pijnstillend effect zou kunnen hebben.

Deze chimpansees zijn niet de eerste dieren die zich laten betrappen op zelfmedicatie. Dat fenomeen heeft sinds 1993 een naam: zoöfarmacognosie. Het bekendste voorbeeld daarvan zijn katten en honden die gras eten om over te geven.

Daarnaast zijn er honderden andere voorbeelden: drachtige olifanten die de bladeren van een specifieke boom eten om de bevalling in gang te zetten, ziek ogende mensapen die parasieten bestrijden door bladeren te eten van planten die niet in hun gangbare dieet zitten, en meer dan 200 vogelsoorten die mieren over hun veren wrijven om zichzelf van luizen te bevrijden.

Biodiversiteit behouden

Het verschijnsel doet dromen van nieuwe humane geneesmiddelen, met tot hiertoe onbekende natuurlijke bestanddelen. Het is een vaak gehoord argument om meer inspanningen te leveren voor biodiversiteit en natuurbehoud.

Voor Tobias Deschner, een primatoloog verbonden aan het project, onderstreept het ook het sociologische belang daarvan. ‘Mensapen in hun natuurlijke omgeving bestuderen is cruciaal om bij te leren over onze eigen cognitieve evolutie. We moeten nog meer ons best doen om hen en hun natuurlijke habitats te beschermen.

Het wetenschappelijk artikel verscheen maandag in het vaktijdschrift Current Biology.