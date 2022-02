Jongen (5) overleden na aanrijding trein in Antwerpen-Centraal

In de wisselzone van het station Antwerpen-Centraal is een vijfjarige jongen overleden na een aanrijding door een trein. Sinds 16.15 uur is het treinverkeer daardoor zwaar verstoord. Momenteel is enkel nog hinder op verdieping -1.

Over de omstandigheden van de aanrijding is nog niets bekend. ‘We gaan uit van een tragisch ongeval’, luidt het. Om alles te kunnen uitsluiten en alle mogelijke onderzoek te kunnen doen heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd. ‘Die zal ter plaatse afstappen’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Ook het labo van de federale gerechtelijke politie kwam maandagavond ter plaatse.

Het ongeval gebeurde volgens Infrabel om 16.15 uur in de wisselzone op verdieping -1 van het station Antwerpen-Centraal. Hoe het slachtoffer daar terecht is gekomen is nog onduidelijk. Georges Gilkinet, federaal minister voor Mobiliteit (Ecolo), laat via Twitter weten dat het om een kind gaat. Persagentschap Belga kreeg van het parket bevestiging dat het om een jongen van vijf gaat. Het slachtoffer was even voordien als vermist opgegeven nadat hij in de buurt van het station verdween.

?? Er is een kindje overleden is in Antwerpen-Centraal....

Zo tragisch.

Al mijn gedachten zijn bij de familie.

De politie en het parket zijn ter plaatse. — Gilki (@GeorgesGilkinet) February 7, 2022

Voor het treinverkeer zorgt het voor de nodige vertragingen. Het treinverkeer op -2 is intussen weer hervat. Daardoor kunnen de treinen van en naar Nederland weer rijden. Op de drukste geïmpacteerde lijnen, onder meer Antwerpen-Brussel, kunnen dan ook opnieuw treinen rijden zonder een omweg te moeten maken rond Antwerpen-Centraal.