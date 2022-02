Maakt IS zich klaar voor een wedergeboorte?

Abu Ibrahim al-Qurayshi, de kalief van Islamitische Staat is dood. Dat meldde de Amerikaanse president Joe Biden vorige week. Volgens Biden is het een belangrijke klap voor terroristische groeperingen over de hele wereld.





Is dit echt zo’n zware klap voor IS? Of vormt Islamitische Staat vandaag nog steeds een grote bedreiging, ook bij ons? Correspondent Jorn De Cock maakt de analyse.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jorn De Cock | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Tom Soetaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.